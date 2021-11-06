Новосибирск, , 09:03 — REGNUM В Новосибирске следователи проверят информацию о неполучении медицинских препаратов детьми, страдающими спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Лекарства

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что четверо детей, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА) не могут получить медицинские препараты «Спинраза» и «Рисдиплам». Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках проверки будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению детей бесплатными лекарственными препаратами.