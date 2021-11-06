Вашингтон, 6 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Разжигание расовых проблем в США привело к началу в стране культурной войны, которая может перерасти в гражданскую, заявил профессор философии из Университета Де Поля (Чикаго, США) Джейсон Хилл «Ленте.ру».

(сс) Eden, Janine and Jim Марш протеста BLM в Нью Йорке

Профессор философии рассказал об опасности движения Black Lives Matter (BLM; с англ. — «Жизни чёрных важны»), активисты которого начали в США бурную деятельность в последние годы. Хилл обратил внимание на то, что под лозунги о борьбе с «превосходством белых» в США ведётся уничтожение прав и свобод граждан.

Джейсон Хилл сам является чернокожим выходцем из Ямайки, однако он уверен, что основные проблемы расизма в США уже решены. Профессор добавил, что сейчас в США возникает новая сегрегация — политика разделения людей на расовые группы в повседневной жизни. В частности, права белых людей нарушаются при получении образования, социальных льгот и продвижения по службе.

Профессор философии призвал отказаться от таких идей ради выживания западной цивилизации. Он подчеркнул, что в противном случае культурный конфликт может перерасти в полноценную гражданскую войну.