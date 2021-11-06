Фритаун, , 09:01 — REGNUM В Сьерра-Леоне произошел взрыв бензовоза, погибли десятки человек. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщила мэр столицы Сьерра-Леоне — Фритауна — Ивонн Аки-Савьерр.

Инцидент произошел в жилом квартале Фритауна — Велингтоне, на улице Бай Бурех Роуд. Грузовик, перевозивший моторное топливо столкнулся с другим грузовиком. Произошел взрыв с последующим возгоранием.

По предварительным данным погибли около сотни человек. Точное число жертв устанавливается.

«Я опечалена известием о взрыве на Бай Бурех Роуд вВеллингтонпосле того, как грузовик с топливом столкнулся с другим грузовиком… По слухам, погибло более 100 человек. Размер материального ущерба неизвестен», — написала мэр Фритауна на своей странице в социальной сети Facebook.