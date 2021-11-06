Барнаул, , 09:00 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 6 ноября вновь поставлен абсолютный рекорд по числу выявленных зараженных — 503 человека. Такого не было за всю историю пандемии.

Коронавирус Chitazdrav.ru

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Общее число жертв составляет уже 5073. Причём вновь 26 из них добавили в сводку за последние сутки.

Всего в регионе выявлено уже 91 492 случаев заражения SARS-CoV-2. Победили болезнь 63 614 человек (всего +375 за сутки).

С начала нового года коронавирус выявлен у 2220 детей (+64 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 855 (-1 за сутки), из них 297 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 369 человек, +79 за сутки) и ОРВИ (62 960 человек, +412 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 6553 (-2225 за минувшие сутки).

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