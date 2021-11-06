Новосибирск, 6 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 11 по 21 ноября пройдёт XVI Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+». На 11 дней регион получит статус центральной региональной площадкой крупнейшего в мире научно-просветительского проекта и одного из ключевых событий Года науки и технологий в России, сообщили в министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области.

ИА REGNUM Наука

«Важно через сотни ярких проектов, тысячи интересных встреч, миллионы новых идей донести до молодежи то, что образование, наука, инновации — это кратчайший путь в будущее, это привлекательная перспектива как для каждого, так и для поколения в целом», — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

По его словам, фестиваль «в очередной раз подчеркивает особый статус Новосибирской области как центра развития экономики знаний, дает возможность собрать на его площадке самые различные аудитории и среды, объединить их представителей в команду сторонников научно-технического и социального прогресса».

Отметим, что вместе с Новосибирской областью центральными региональными площадками фестиваля в этом году также стали Москва, Иркутск, Красноярск, Самара и Сочи. Всего в XVI Всероссийском фестивале науки участвует 81 регион Российской Федерации.