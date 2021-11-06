Нью-Йорк, США, , 08:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 ноября — последнего рабочего дня недели — ростом на фоне позитивных данных по числу рабочих мест. Больше других прибавил Dow Jones.

Фондовая биржа geralt

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 203,72 пункта (0,56%), до уровня 36 327,95 пункта. S&P 500 подорожал на 17,47 пункта (0,37%), поднявшись до уровня 4697,53 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 31,28 пункта (0,20%), до уровня 15 971,59 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,36 (2,99%), до уровня $81,17 за баррель.

Читайте также: ОПЕК и Россия не станут наращивать добычу нефти по призыву Байдена — WSJ