Москва, , 08:42 — REGNUM Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уильям Джозеф Бёрнс

Уильям Бёрнс был направлен в Россию в двухдневную рабочую поездку, «чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», передаёт CNN.

Глава ЦРУ провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

По информации телеканала, на встречах в Москве Бёрнс старался предостеречь власти РФ от планов по проведению каких-либо наступательных операций относительно Украины.

Отмечается, что Бёрнс выразил обеспокоенность тем, что Россия может предпринять попытку использовать экспорт газа в страны Евросоюза в качестве рычага давления на Украину и страны ЕС, в которых с приходом зимы начал обострятся энергетический кризис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикации американских СМИ о стягивании войск России к украинской границе командой к панической атаке и фейковой кампанией.

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