Кабул, 6 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Введение запрета пришедшим к власти движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на работу большинства женщин только усугубило кризис в Афганистане. Об этом сказано в опубликованном 6 ноября докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

Афганистан

По данным организации, из 34 афганских провинций только в трёх женщины получили разрешение на работ в гуманитарной сфере. При этом отмечается, что большинство женщин столкнулось с рядом жёстких ограничений, которые делают их работу сложновыполнимой.

При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разъясняют правила, по которым должны работать женщины, исключительно в устном виде. Отсутствие письменных указаний делает более вероятным преследование женщин со стороны экстремистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили использовать иностранную валюту.