Борьба с коронавирусом в мире идёт с переменным успехом. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в Европе в ближайшие три месяца коронавирус может унести жизни еще полмиллиона человек. А в Великобритании уже одобрили первую таблетку от COVID-19. Лекарство, которое может на 89 процентов сократить риски госпитализаций или летального исхода, анонсировала также американская компания Pfizer. И всё-таки основной упор в борьбе с SARS-CoV-2 медицинское сообщество делает на разработку новых вакцин. Для того чтобы мир взял вирус под контроль и смог вернуться к нормальной жизни, нужно сформировать коллективный иммунитет, а именно привить больше 70% населения. Исследование врача-инфекциониста Евгения Щербина наглядно демонстрирует, что в странах, где достигнут или почти достигнут этот порог (Дания, Португалия, Великобритания, Германия), несмотря на вспышку нового штамма, отмечается очень низкая смертность. На сегодняшний день в 485 клинических испытаниях уже тестируют 155 новых вакцин от COVID-19. Власти Франции даже рассматривают вопрос введения обязательной ревакцинации от COVID-19. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Компания Pfizer разработала лекарство от COVID-19

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:40 06.11.2021 Pfizer заявила, что приостанавливает клинические испытания лекарства от ковида Paxlovid из-за «потрясающей эффективности», которую препарат показал на второй стадии испытаний.

08:41 06.11.2021 В Италии даже те, кто привился несертифицированными в ЕС препаратами (в том числе «Спутником»), смогут получить грин-пасс — сертификат о вакцинации для путешествий.

08:41 06.11.2021 В Германии второй день подряд в стране ставят печальный рекорд по числу новых заражений коронавирусом. За сутки выявили 37 тысяч новых случаев.

09:11 06.11.2021 Вице-президента Французской Полинезии сняли с должности из-за отказа вакцинироваться. По мнению главы государства Эдуара Фрича, отказ вице-президента от вакцинации не соответствует тому, какой пример должен показывать населению второй человек в правительстве.

09:11 06.11.2021 Япония смягчает въездные ограничения для полностью привитых бизнесменов. Карантин для них с 8 ноября будет сокращен с десяти до трех дней. Смягчение на данном этапе не затронет туристические поездки — въезд этой группы граждан в Японию по-прежнему останется закрытым.

09:12 06.11.2021 Власти Франции рассматривают введение обязательной ревакцинации от COVID-19. По данным радиостанции RTL, мера может коснуться в первую очередь наиболее уязвимой части населения. Накануне, 5 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что медицинские учреждения страны вновь сталкиваются с ростом количества пациентов с коронавирусом.

09:48 06.11.2021 Полиция в масках. Индия. (сс) Sumita Roy Dutta.

10:01 06.11.2021 Россия и Австрия снимают все ограничения на авиасообщение. Австрия разрешает гражданам России въезд с любыми целями, в том числе туристическими. Однако сразу же начать отпуск смогут лишь те, кто переболел коронавирусом — и тому есть документальные подтверждения. Всем остальным придётся сначала пройти обязательный карантин. Российские вакцины Австрией не признаны, так что сертификат от карантина не освобождает. Цитата truekpru.

12:01 06.11.2021 С 17 октября по 5 ноября в Китае было зарегистрировано 918 случаев заболевания COVID-19, при этом текущая волна поразила 44 города в 20 провинциях, а вирусные цепочки были связаны с несколькими импортированными источниками, которые не связаны друг с другом, сообшила Национальная комиссия здравоохранения.

12:05 06.11.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 6 ноября 2021 года выявлено 249 108 958 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 528 102 случая.

12:06 06.11.2021 Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. (сс) Julieth Méndez. Presidencia de la República de Costa Rica.

12:24 06.11.2021 Датский инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн заявили, что после вакцинации от COVID-19 риск заболеть значительно снижается, однако полностью исключить вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 нельзя. Об этом: В Дании заявили, что у вакцинированных сохраняется риск заболеть COVID-19

14:10 06.11.2021 Власти 11 штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации против COVID-19 для сотрудников крупных компаний. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт. По его словам, в коалицию штатов, выступивших против обязательной вакцинации, а также призывающих остановить эту процедуру, вошли Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Северная Дакота, Аляска и Вайоминг.

14:15 06.11.2021 Заражение коронавирусом COVID-19 выявили у пары гиен в зоопарке американского Денвера в штате Колорадо, сообщает Associated Press. Это первое подтвержденное заражение COVID-19 у животных этого вида.

15:44 06.11.2021 Коста-Рика первой из всех стран мира ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Читайте подробнее: Коста-Рика ввела обязательную вакцинацию для детей от 5 лет

16:33 06.11.2021 Власти Коста-Рики ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Читайте также: В Коста-Рике ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей от 5 лет

16:34 06.11.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1993 и достигло 612 015. Об этом БЕЛТА сообщили 6 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 612 015 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

16:38 06.11.2021 В Греции с 06:00 субботы, 6 ноября, вступили в силу новые правила для борьбы с распространением коронавируса. Основное внимание уделяется ограничению доступа непривитых людей в розничные магазины, банки, парикмахерские и уличные кафе без тестов, а также ужесточение требования к прохождению тестов на работе. Читайте также: В Греции вступили новые в силу новые ограничения для непривитых от COVID-19

16:48 06.11.2021 Самолет авиакомпании «Аэрофлот» впервые за 19 месяцев прибыл на Пхукет. Читайте подробнее: На Пхукет впервые за 19 месяцев прибыл пассажирский рейс из России

17:11 06.11.2021 На Украине за истекшие сутки выявили 25 063 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает украинский минздрав. Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 058 014. Об этом: На Украине за сутки выявили более 25 тыс. носителей SARS-CoV-2

17:29 06.11.2021 В Словении с понедельника, 8 ноября, вводятся более строгие ограничительные меры, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом: В Словении вводят жесткие ограничительные меры в связи с угрозой COVID-19

17:47 06.11.2021 Потери от пандемии коронавируса в мире составляют от 4 трлн до 10 трлн долларов. Такие данные привел глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС. Читайте подробнее: Кудрин: ущерб от коронавируса в мире составил до 10 трлн долларов

21:23 06.11.2021 Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн, заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Об этом: Кудрин оценил ситуацию с мировой экономикой

21:30 06.11.2021 Более 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Британии за последние сутки. Об этом 6 ноября свидетельствуют данные правительства страны. По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 30 693 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 272 066. Подробности в материале: В Британии за сутки выявили более 30 тыс. носителей SARS-CoV-2

23:10 06.11.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 954 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба минздрава республики. За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 345 517 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 323 996 человек. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 950 носителей коронавируса

23:41 06.11.2021 В Триесте и Милане на севере Италии произошли столкновения между правоохранителями и манифестантами, которые выступают против так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов). Читайте подробнее: В Италии на антиковидных протестах произошли столкновения с полицией

05:02 07.11.2021 Для въезда на территорию Кубы иностранцам достаточно будет иметь при себе сертификат о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест, который должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до посадки на самолёт. Об этом: Власти Кубы отменили обязательный карантин для въезжающих в страну

07:21 07.11.2021 Масочный режим в Ботсване. (сс) Aobakwe Absa Basupi.

08:35 07.11.2021 Индийские врачи добились беспрецедентного снижения уровня заболеваемости COVID-19 — за последние сутки в стране выявили чуть более 10 тысяч заразившихся коронавирусом, сообщили 7 ноября агентство PTI. Читайте подробнее: В Индии зарегистрировали минимальное за 260 дней число заболевших COVID-19

09:13 07.11.2021 В Словении с 8 ноября ужесточат ограничительные меры для борьбы с ковидом. Будут временно закрыты ночные клубы, рестораны будут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени.

09:28 07.11.2021 Общее число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в мире достигло 249 549 888. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса (США) по состоянию на 7 ноября. За последние 28 дней в мире было подтверждено более 11,9 млн новых случаев. От последствий COVID-19 во всём мире умерли 5 млн 44 тыс. человек. Число летальных исходов за последние 28 дней выросло на 196 тыс. Читайте подробнее: Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 249,5 млн

10:10 07.11.2021 На севере Италии 6 ноября произошла стычка между полицией и теми, кто против ковид-сертификатов. Таких набралось восемь тысяч человек, и они вышли на манифестацию. Когда толпа попыталась преодолеть полицейские кордоны и пройти на главную площадь города, силовики применили дубинки. Задержаны 10 человек.

10:12 07.11.2021 Куба отменила обязательный карантин для иностранных туристов. С 15 ноября власти планируют отменить тесты на коронавирус для въезда в страну.

10:57 07.11.2021 Коста-Рика стала первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Прививки им начнут делать в марте 2022 года. Ранее прививка от коронавируса была обязательной только для подростков от 12 лет.

11:11 07.11.2021 Слова главы Счётной палаты России Алексея Кудрина о том, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн, иронично прокомментировал в своём телеграм-канале 7 ноября доктор экономических наук Никита Кричевский: «Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии. То ли $4 трлн, то ли все $10 трлн. Хороший разброс, от всей экономической души. В этом весь Алексей Леонидович. Уже не исправишь». Читайте также: «Хороший разброс»: об оценке Кудриным потерь мировой экономики от COVID-19

11:30 07.11.2021 Живой я! Президент Белоруссии Александр Лукашенко в «красной зоне» больных COVID-19 снял маску и пожал руку одной из пациенток. Глава страны изначально присел на соседнюю кровать к одной женщине, чтобы выслушать вторую, а после разговора подошёл попрощаться и пожал ей руку, доказав, что он не двойник. «Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — сказал президент. Цитата из видео.

11:31 07.11.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 7 ноября 2021 года выявлено 249 525 236 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 416 278 случаев.

12:29 07.11.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 7 ноября привёл сравнительный анализ статистики заболеваемости COVID-19 среди невакцинированных и вакцинированных вакцинами Pfizer и Moderna, из которого следует, что вакцинированные болеют не только значительно реже, но и значительно менее тяжело. Также доктор высказал сожаление, что в вопросах вакцинирования люди склонны верить не науке, а «шаманам-эпилептикам» и в их «высосанные из пальца данные, ложные панические слухи и выдуманные примеры, помноженные на больное воображение». Подробности в материале: Доктор Мясников пояснил, что значит «чипировать «светлым чипом»

13:06 07.11.2021 В Австрии открыли пункт вакцинации от COVID-19 в борделе. В австрийской столице Вене открыли пункт вакцинации от коронавируса в публичном доме «Фунпаласт». При вакцинации в борделе посетители получат сертификат на €30, который можно потратить в заведении.

13:50 07.11.2021 В Греции пожарные протестуют против принудительной вакцинации. Власти организовали «холодный» душ на их головы. Цитата из видео.

14:51 07.11.2021 Греция подтвердила 6393 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 6 ноября. Ранее сообщалось про 6909 случаев. Об этом: В Греции умерли 43 ковид-пациента за сутки

15:19 07.11.2021 Бывший президент Греции Прокопис Павлопулос госпитализирован в больницу «Александра» после положительного теста на коронавирус. Павлопулос был президентом Греции в 2015—2020 годах, ему 71 год. Читайте подробнее: Экс-президент Греции госпитализирован с коронавирусом

15:29 07.11.2021 «У нас почти 350 жертв в неделю, программа вакцинации зашла в тупик, а врачи падают в обморок перед телевизионными камерами», — заявил секретарь Центрального комитета греческой оппозиционной партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Димитрис Дзанакопулос. Подробности в материале: «Врачи падают в обморок перед камерами» — в Греции рассказали о пандемии

16:00 07.11.2021 На Украину доставили более 2,9 млн доз вакцины от COVID-19 компании Moderna в рамках программы COVAX. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба минздрава страны. «Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил на Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna», — говорится в сообщении. Читайте также: Более 2,9 млн доз вакцины Moderna доставили на Украину

17:19 07.11.2021 Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1912 и достигло 613 927. Об этом БЕЛТА сообщили 7 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны. «Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 613 927 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили более 1,9 тыс. носителей SARS-CoV-2

17:35 07.11.2021 На Украине за истекшие сутки выявили 17 419 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 ноября сообщает украинский минздрав. Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 075 433. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили более 17 тыс. носителей SARS-CoV-2

19:00 07.11.2021 Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года, заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN. Об этом: Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу

20:28 07.11.2021 В Британии за последние сутки выявили более 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 ноября свидетельствуют данные правительства страны. По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 30 305 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 301 909. Подробности в материале: В Британии за сутки выявили более 30 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:26 07.11.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 447 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба минздрава республики. За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 345 964 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 324 893 человека. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 440 носителей коронавируса

00:57 08.11.2021 Начиная с 8 ноября в США смогут въехать лишь те иностранные граждане, кто прошёл полную вакцинацию препаратами из утверждённого властями Белого дома списка. Читайте подробнее: В США вступили в силу новые правила для въезжающих в страну иностранцев

03:04 08.11.2021 Посещение заведений общепита, культурных учреждений и ряда других в Австрии начиная с 8 ноября станет затруднительным для людей без вакцинации от COVID-19. Читайте подробнее: Власти Австрии ввели ограничения для невакцинированных от COVID-19

04:01 08.11.2021 Власти Венесуэлы приступают к вакцинации от COVID-19 детей старше двух лет, заявил 7 ноября президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Читайте подробнее: Президент Венесуэлы объявил о начале вакцинации детей старше двух лет

07:11 08.11.2021 Тест на коронавирус. Mos.ru

08:17 08.11.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1760 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили свыше 1,7 тыс. носителей коронавируса

08:18 08.11.2021 Большая Птица, персонаж детской передачи, рассказала в Twitter о том, как прошла вакцинацию от COVID-19 и как прививка повлияла на самочувствие. Рассказ сказочного персонажа прокомментировал Джозеф Байден. Подробности в материале: Байден пообщался на тему вакцинации с персонажами «Улицы Сезам»

08:27 08.11.2021 Несмотря на рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше, правительство страны не собирается вводить очередной локдаун из-за пандемии. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По словам премьер-министра Польши, его правительство работает над тем, чтобы «сбалансировать действия, направленные на борьбу с пандемией». Об этом: В Польше не намерены вводить локдаун

08:34 08.11.2021 В Азербайджане медики в течение суток 7 ноября выявили 2631 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 12 357 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Азербайджане за сутки выявили более 2600 случаев заражения коронавирусом

09:06 08.11.2021 Антисептик для рук. (сс) Adoscam

09:21 08.11.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна выполнила 40% от цели вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Индонезия вступает в новую фазу вакцинации против коронавируса

09:24 08.11.2021 В Греции за минувшие сутки зарегистрировано 4307 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 7 ноября. Подробности в материале: В Греции умерли от COVID-19 52 человека за минувшие сутки

09:29 08.11.2021 Полиция штата Западная Австралия обвинила медсестру в Перте за якобы имитацию введения вакцины от COVID-19. 7 ноября 51-летняя женщина была арестована в своем доме после того, как врач частной медицинской клиники заметил, что шприц с инъекцией после завершения «вакцинации» был все еще полон жидкости, несмотря на то, что им только что «привили» подростка. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Nine News. Об этом: В Австралии арестовали медсестру за нарушение правил вакцинации от COVID-19

09:42 08.11.2021 8 ноября жители Нового Южного Уэльса, расположенного на юго-востоке Австралии, смогут воспользоваться новыми свободами, поскольку власти штата посчитали, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет перенести очередное послабление карантина, намеченное на декабрь, на начало текущей недели. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Новом Южном Уэльсе сняли ковид-ограничения

09:49 08.11.2021 Просьба о соблюдении дистанции. Австралия. (сс) Nick-D

09:53 08.11.2021 Президент США Джо Байден похвалил персонажа детской телевизионной передачи «Улица сезам» — Большую Птицу — за «прохождение вакцинации» от нового коронавируса. «Молодец, Большая Птица! Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район», — прокомментировал американский президент публикацию, сделанную на странице телевизионного героя в Twitter. «Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного побаливает, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит меня и других здоровыми», — говорилось в посте Большой Птицы.

09:53 08.11.2021 Джо Байден U.S. Department of Defence

09:57 08.11.2021 В ходе 1089 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 312 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом

10:20 08.11.2021 Министерство здравоохранения Индонезии предоставило последнюю информацию о вакцинации пожилых людей в стране, сообщает Kompas. Об этом: Власти Индонезии предоставили данные о вакцинации пожилых людей

10:34 08.11.2021 В Молдавии с 8 ноября запретили проведение частных массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии ужесточили карантинные меры

10:47 08.11.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что три типа вакцины против коронавируса получили разрешение на экстренное использование для детей в возрасте 5−11 лет, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Детей от 5 лет в Индонезии смогут привить одной из трёх вакцин от COVID-19

10:59 08.11.2021 Масочный режим будет по-прежнему обязательным для учеников выпускных классов, сдающих 9 ноября выпускные экзамены в школах Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии). Об этом 8 ноября, выступая на пресс-конференции в Сиднее, сообщил премьер-министр штата Доминик Перротте, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В Сиднее сообщили об обязательном масочном режиме на выпускных экзаменах

11:01 08.11.2021 С 8 ноября на всей территории Австралии станет возможной запись на прием для получения третьей дозы бустерной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии стартовала кампания по ревакцинации от COVID-19

11:10 08.11.2021 В настоящее время большое количество жителей Австралии боятся потерять работу из-за негативных последствий пандемии. Однако, как оказалось, работа не единственное, что можно потерять в период пандемии коронавируса, поскольку все больше австралийцев подумывают бросить партнера или партнершу. Об этом 8 ноября сообщил новостной портал news.com.au. Читайте также: В Австралии на фоне пандемии растет число разводов

11:11 08.11.2021 Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн занял жесткую позицию в отношении защиты населения своего штата от COVID-19, заявив, что не снимет запрет на пересечение границы до тех пор, пока 90% жителей его штата старше 12 лет не будут полностью вакцинированы. Однако глава федерального правительства Австралии Скотт Моррисон не разделяет такой подход главы региона и обвинил его в том, что он причиняет больше вреда, чем пользы, держа границу своего штата закрытой. Об этом 8 ноября сообщил новостной портал news.com.au. Читайте также: Моррисон раскритиковал методы борьбы с COVID-19 в Западной Австралии

11:14 08.11.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что правительство закупило около миллиона таблеток против коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Власти Индонезии закупят около миллиона таблеток от коронавируса

11:14 08.11.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 21 477 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2191 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 8 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили почти 2200 носителей коронавируса

11:25 08.11.2021 В 2020 году в Южной Корее зафиксировали сокращение числа «международных браков». Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на Статистическую службу страны. Читайте также: В Южной Корее зафиксировали сокращение числа «международных браков»

12:18 08.11.2021 Правительство Индонезии снова расширило применение ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Власти Индонезии продлили действие ограничений по коронавирусу

12:18 08.11.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2160 человек. Об этом 8 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 866

12:40 08.11.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V». Дарья Драй © ИА REGNUM

12:54 08.11.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 206 077 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7232, 190 806 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8039. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 454 носителя коронавируса

13:10 08.11.2021 Министерства науки и технологий Бразилии и Аргентины подписали соглашение о партнерстве для мониторинга и выявления вариантов коронавируса в приграничных районах между двумя странами. Об этом сообщает CNN Brazil. В проекте участвуют три бразильских штата (Парана, Рио-Гранде-ду-Суль и Санта-Катарина) и две аргентинские провинции (Мисьонес и Корриентес). Читайте подробнее: Бразилия и Аргентина будут выявлять COVID-19 в приграничных районах

13:23 08.11.2021 Россия может быть причастна к организации митингов против обязательной вакцинации. Такое предположение высказывал журналист Дмитрий Гордон. Подробности в материале: В Киеве увидели «российский след» в митингах против вакцинации

13:28 08.11.2021 Глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии Пенни Лукито надеется, что государство сможет участвовать в производстве таблеток от COVID-19, сообщает Kompas. Об этом: Индонезия намерена производить таблетки от COVID-19

13:53 08.11.2021 Вакцина от коронавируса Moderna. (сс) Senior Airman Eugene Oliver

14:04 08.11.2021 В Грузии с 1 декабря официально начнут действовать ковид-паспорта, которые также называют «зелёными». Об этом 8 ноября сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в ходе совещания правительства. Об этом: В Грузии анонсировали введение ковид-паспортов

14:10 08.11.2021 Согласно данным правительства Индонезии, число случаев заражения коронавирусом за сутки в стране увеличилось на 244, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 244 случая заражения коронавирусом

14:26 08.11.2021 Дания одной из первой в Европе сняла все антикоронавирусные ограничения из-за высоких темпов вакцинации от COVID-19 в стране. Однако в настоящее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась настолько, что правительство Метте Фредериксен ожидает, что органы общественного здравоохранения порекомендуют ему заново ввести в стране карантинные меры. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Дании могут ввести новые ковид-ограничения

14:40 08.11.2021 В Грузии пенсионеры, которые согласятся пройти курс вакцинации от COVID-19, получат единовременную выплату в размере 200 лари (около $65). Об этом 8 ноября сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в ходе совещания межведомственного комитета по борьбе с эпидемией коронавируса. Читайте также: В Грузии пенсионерам заплатят за согласие привиться от COVID-19

14:47 08.11.2021 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 189 125 случаев заражения коронавирусом, 178 111 человек излечились, скончались 2955 пациентов с COVID-19. Читайте также: В Албании за сутки выявили 568 носителей коронавируса

14:57 08.11.2021 5 ноября представители правительства Южной Кореи и американской фармацевтической компании Pfizer подписали соглашение о поставке 30 млн доз вакцин от COVID-19 в 2022 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: Компания Pfizer поставит в Южную Корею ещё 30 млн доз вакцины от COVID-19

14:59 08.11.2021 Компьютерная томография. США

14:59 08.11.2021 Ученикам школ в Молдавии придется учиться по субботам, чтобы наверстать учебный план за дни дополнительных каникул. Об этом 8 ноября сообщил врио Главного управления образования, молодежи и спорта Кишинёва Андрей Павалой на заседании. Читайте подробнее: Школьникам Кишинёва придётся «отработать» затянувшиеся каникулы

15:01 08.11.2021 С понедельника, 8 ноября, сократился список европейских стран, из которых в Эстонию можно въехать без ограничений. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на министерство иностранных дел. Читайте подробнее: В Эстонию без ограничений можно въехать лишь из трех стран Европы

15:09 08.11.2021 В Армении за последние сутки медики провели 6220 исследований на коронавирус, из которых 810 дали положительный результат. Об этом 8 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили более 800 случаев заражения коронавирусом

15:15 08.11.2021 Индонезия получила четыре миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Sinovac, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Индонезия получила новую партию вакцины от компании Sinovac

15:24 08.11.2021 В Италии идёт четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. В основном заражаются невакцинированные граждане, а также те, кто привился от COVID-19 более шести месяцев назад. Об этом в эфире канала Sky TG24 заявил советник минздрава Италии профессор Вальтер Риччарди. Об этом: Профессор рассказал, как ослабить четвёртую волну COVID-19 в Италии

15:51 08.11.2021 Министерство здравоохранения Польши 8 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 7 316 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли три человека, у двоих из которых были сопутствующие хронические заболевания. Читайте также: В Польше за сутки выявили 7316 случаев заражения SARS-CoV-2

16:30 08.11.2021 За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 7% в недельном сравнении. Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные. Читайте также: Впервые с лета число новых заражений ковидом в Эстонии пошло вниз

16:34 08.11.2021 За весь период вакцинации в Латвии получено более 2 000 сообщений о возможных побочных эффектах при вакцинации от коронавируса, ни один из случаев не завершился смертью. Об этом сообщило национальное телевидение LTV со ссылкой на Государственное агентство лекарств. Об этом: Госагентство лекарств Латвии: от вакцины еще никто не умер

16:37 08.11.2021 В последнее время наплыв жителей Латвии в супермаркетах приграничных городов Литвы заметно вырос. Об этом сообщает латвийский портал rus.tvnet.lv. Подробности в материале: Латвийцы из-за ковид-ограничений ездят в магазины в соседнюю Литву

16:44 08.11.2021 В городе Петрич (юго-запад Болгарии) 77-летний пенсионер, страдавший тяжелой формой COVID-19, разбился, выпав из окна элитной клиники, пишет 8 ноября софийская газета «24 часа». Читайте также: В Болгарии пациент с тяжелой формой COVID-19 выпал из окна элитной клиники

17:10 08.11.2021 Первую дозу вакцины получили свыше миллиона жителей Киргизии. Об этом: В Киргизии от коронавируса полностью привились 787 тысяч человек

17:57 08.11.2021 4 ноября лидером «Социал-демократов» была избрана Магдалена Андерссон, которой вскоре предстоит сформировать новое правительство Швеции и стать премьер-министром после отставки Стефана Лёвена, которая состоится на этой неделе. В свою очередь лидер «Левых» Нуши Дадгостар в интервью газете Expressen от 8 ноября заявила, что ее партия проголосует за кандидатуру Андерссон только при одном условием. Подробности в материале: «Левые» выдвинули требование перед избранием премьер-министра Швеции

18:00 08.11.2021 Вечером 8 ноября министр здравоохранения Дании Магнус Хёйнике встретится с представителями партий в фолькетинге. На повестке встречи будут стоять рост уровня распространения коронавируса в стране и новые ковид-ограничения. Об этом сообщил телеканал TV2. Подробности в материале: В Дании за месяц утроилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

18:34 08.11.2021 В Черногории за последние 24 часа от ковида умерли 15 человек, младшему из которых было 25 лет, а всего было зарегистрировано 418 новых положительных случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории. Об этом: В Черногории растут суточные показатели смертности от ковида

18:42 08.11.2021 В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 57 процентов взрослого населения и повторно вакцинировано 53,9 процента, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте также: В Черногории полностью привили 53,9% взрослого населения

19:51 08.11.2021 Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о намерении материально поощрить привившихся от коронавируса пенсионеров, сообщает 8 ноября Первый канал грузинского телевидения. Читайте подробнее: В Грузии заплатят премию привившимся от коронавируса пенсионерам

20:54 08.11.2021 Вакцинация против коронавируса в Бразилии. (сс) Governo do Estado de São Paulo

21:13 08.11.2021 Греция подтвердила 7335 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 8 ноября. Об этом: В Греции умерли от COVID-19 еще 65 человек

21:52 08.11.2021 Более 30% из 15 млн детей, посещавших школы в Уганде до начала пандемии коронавируса, не вернутся к учёбе, сообщает 8 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Национальное управление планирования (NPA) Уганды. По данным NPA, опубликованным в отчёте «К безопасному возобновлению сектора образования во время COVID-19», факторами, ведущими к такому явлению, могут стать бедность, подростковая беременность, ранние браки, детский труд, а также нехватка учителей. Читайте также: В Уганде более 4,5 млн учащихся не вернутся в школы из-за коронавируса

22:19 08.11.2021 Сотрудники полиции Турина были вынуждены вмешаться в семейный конфликт на почве вакцинации, передают местные СМИ в понедельник, 8 ноября. По имеющимся данным, мужчина, убежденный противник вакцинации, грубо обращался с женой, сделавшей прививку от коронавируса, и пытался помешать ей покидать дом. Полицейские заставили гражданина покинуть дом и запретили туда возвращаться. Расследование дела продолжается. Подробности в материале: Житель Турина вступил в острый конфликт с женой на почве вакцинации

22:25 08.11.2021 Четвертая волна коронавируса уже пришла в Италию, заявил в понедельник, 8 ноября, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди. Как именно она будет проходить, окажется ли спокойнее, чем в некоторых других странах, будет зависеть от самих граждан страны, в первую очередь от их готовности вакцинироваться, в том числе делать третьи прививки, а также соблюдать иные эпидемиологические нормы, добавил он. Читайте также: Власти Италии заявили о приходе четвёртой волны коронавируса

22:32 08.11.2021 Срок действия антикоронавирусного сертификата в Италии будет составлять 12 месяцев, а его обязательное использование для посещения ряда общественных мест будет продлено до лета 2022 года, передает Corriere della Sera в понедельник, 8 ноября, со ссылкой на осведомленный источник в правительстве. Об этом: В Италии продлят COVID-ограничения до лета 2022 года

22:35 08.11.2021 Для ускорения вакцинации третьими прививками от коронавируса в Италии будут вновь открыты так называемые прививочные хабы, передает Corriere della Sera в понедельник, 8 ноября, со ссылкой на осведомленные источники в правительстве. Отмечается, что почти два миллиона граждан страны уже сделали третью прививку. Подробности в материале: Власти Италии готовятся открывать «прививочные хабы»

22:39 08.11.2021 Правительство Италии намерено вновь вводить на территориях, где будут наблюдаться вспышки коронавируса, режим «красных зон», но делать это ограниченно, стараясь причинять неудобства как можно меньшему числу непричастных граждан, передает Corriere della Sera в понедельник, 8 ноября. Формально «цветовой» режим с возможностью ужесточать ограничения на отдельных территориях действует и сейчас, фактически же уже несколько месяцев такой подход не используется. Подробности в материале: В Италии новые COVID-ограничения будут фрагментарными

23:33 08.11.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 206 233 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7242, 191 132 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 7859. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 156 носителей коронавируса

23:39 08.11.2021 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 189 355 случаев заражения коронавирусом, 178 377 человек излечились, скончались 2966 пациентов с COVID-19. Об этом: В Албании за сутки выявили 230 носителей коронавируса

23:59 08.11.2021 Препарат, способствующий лечению коронавируса, найден в Германии группой исследователей под руководством профессора Армина Брауна, сообщает 8 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на издание Hannoversche Allgemeine Zeitung. По заявлению профессора института Фраунгофера, занимающегося исследованиями в области токсикологии и экспериментальной медицины, Армина Брауна, препарат нафамостат должен помочь заболевшим коронавирусом. Читайте также: В Германии учёные заявили, что нашли лекарство от коронавируса

01:03 09.11.2021 Всего в Косово с начала пандемии выявлено 160 879 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 440 пациентов излечились, 2978 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже две недели суточная смертность равна нулю. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили восемь носителей коронавируса

01:07 09.11.2021 Тест на выявление коронавирусной инфекции у министра экономики и устойчивого развития Хорватии Томислава Чорича показал положительный результат, сообщает пресс-служба хорватского правительства. Читайте также: Министр экономики Хорватии заразился коронавирусом

02:11 09.11.2021 Российским туристам власти Греции рекомендовали предъявлять сертификат о вакцинации в бумажном виде. Это связано с тем, что приложение, используемое для проверки QR-кодов, не считывает код с российских сертификатов. Читайте также: В Греции введены правила для въезда привитых вакциной «Спутник V»

02:42 09.11.2021 За последние сутки в Латвии госпитализирован 101 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Латвии зафиксировано рекордное число пациентов с COVID-19

03:27 09.11.2021 Минздрав Украины планирует расширить перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19, включив в него медицинских работников. Об этом 8 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире канала ICTV. Читайте подробнее: На Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

03:40 09.11.2021 Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал полностью открыть школы в республике в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции. Об этом: Президент Мексики объявил о намерениях открыть школы в стране

04:44 09.11.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1715 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее число умерших пациентов с COVID-19 приблизилось к 3 тысячам

05:08 09.11.2021 Северокорейские СМИ призвали жителей КНДР усилить бдительность в борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с приближением зимы, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Читайте также: В КНДР призвали повысить бдительность в борьбе с COVID-19

05:48 09.11.2021 В Малайзии за прошедшие сутки скончались 58 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Об этом: В Малайзии за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19

07:01 09.11.2021 Вакцина CoronaVac в Бразилии. (сс) Agencia Brasília

07:48 09.11.2021 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине стабилизируется, заявил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко 8 ноября в эфире телеканала ICTV. Читайте подробнее: Власти Украины заявили, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется

07:57 09.11.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 125 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте также: В Новой Зеландии за сутки выявили 125 зараженных штаммом «Дельта»

08:09 09.11.2021 Сухопутная граница между материковым Китаем и Гонконгом откроется для бескарантинных поездок вакцинированных от COVID-19 граждан не позднее чем в июне 2022 года. Об этом со ссылкой на источники в Пекине 9 ноября сообщает газета South China Morning Post. Подробности в материале: Китай откроет сухопутную границу с Гонконгом к июню

08:12 09.11.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили семь случаев заражения коронавирусом

08:17 09.11.2021 8 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 127 439, причем 140 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 140 человек

08:22 09.11.2021 Александр Лукашенко во время посещения городской больницы №1 имени Семашко. Фото: president.gov.by

08:45 09.11.2021 В Молдавии в течение суток 8 ноября выявили 1141 случай заражения коронавирусом в ходе 6130 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 1100 носителей коронавируса

09:20 09.11.2021 Работа в тренажерном зале [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

09:21 09.11.2021 155 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 8 ноября в ходе 589 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии выявили ещё более 150 носителей коронавируса

09:25 09.11.2021 Россия проинформировала Южную Корею об эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» и попросила как можно быстрее признать его. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

09:57 09.11.2021 Индонезия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством привитого населения. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо сообщил в своем аккаунте в Twitter. Читайте подробнее: Индонезия вошла в пятёрку стран по числу сделанных прививок от коронавируса

10:08 09.11.2021 Красная зона. Фото: president.gov.by

10:20 09.11.2021 В ходе 509 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 196 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили почти 200 случаев заражения коронавирусом

10:22 09.11.2021 В большинстве случаев пациенты, которые умирают от последствий коронавирусной инфекции, не прошли вакцинацию. Однако в правительстве Великобритании обеспокоены ростом числа госпитализаций и летальных исходов среди полностью вакцинированных граждан. Это происходит из-за снижения эффективности препаратов от коронавируса. Об этом сообщила директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Соединённого Королевства доктор Сьюзан Хопкинс, сообщает The Independent. Подробности в материале: Врач назвала причины смертности от COVID-19 среди вакцинированных

10:26 09.11.2021 Период самоизоляции для непривитых от COVID-19 школьников в Виктории (юго-восток Австралии) был сокращен до семи дней, чтобы свести к минимуму неудобства в классе. Невакцинированным ученикам, если они контактировали с заболевшим COVID-19 человеком, необходимо будет изолироваться только в течение семи дней, а не 14 дней, как раньше. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийской Виктории сократили период карантина для привитых школьников

10:27 09.11.2021 9 ноября в ходе пресс-конференции премьер-министр Квинсленда (северо-восток Австралии) Анастейша Палащук представила дорожную карту по снятию ковид-ограничений. Новыми свободами жители штата смогут воспользоваться с 17 декабря или когда охват вакцинации от COVID-19 двумя компонентами в Квинсленде достигнет 80%, передает телеканал Nine News. Читайте также: В австралийском Квинсленде представили план по снятию ковид-ограничений

10:46 09.11.2021 В Австралийской столичной территории ограничения по COVID-19 будут сняты с 12 ноября, что произойдет раньше запланированного срока после того, как в регионе охват вакцинации двумя компонентами достигнет 95%. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В столице Австралии досрочно снимут ковид-ограничения

10:49 09.11.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 21 477 исследований на SARS-CoV-2 выявили 6021 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 8 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 6000 носителей коронавируса

10:50 09.11.2021 По различным прогнозам, больше австралийцев, чем когда-либо прежде, примут участие в онлайн-распродаже Click Frenzy. В Почте Австралии уже готовятся к лавине посылок. Масла в огонь подливает и приближающееся Рождество, поскольку граждане могут заранее купить подарки близким. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии готовятся к проведению крупной онлайн-распродажи

10:57 09.11.2021 Служба безопасности здания парламента Новой Зеландии усилила меры безопасности из-за демонстрации противников прививок от COVID-19 в Веллингтоне. Об этом 9 ноября сообщил австралийский телеканал Nine News. Читайте также: В парламенте Новой Зеландии усилили меры безопасности из-за протеста

11:01 09.11.2021 «День свободы» в Виктории (юго-восток Австралии) состоялся уже давно, когда в штате был снят локдаун. Однако свобода ходить по ресторанам или на спортивные мероприятия была предоставлена далеко не всем, а только привитым гражданам. В свою очередь, выступая 9 ноября на пресс-конференции, премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс отметил, что такая «экономика для привитых» в Виктории останется в силе, передает телеканал Nine News. Об этом: В австралийской Виктории рассказали об «экономике для привитых»

11:07 09.11.2021 Термин «пандемия непривитых» является «абсолютно расистским» в отношении 40% жителей Греции, которые решили не вакцинироваться. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии Греции «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас. Читайте подробнее: Термин «пандемия непривитых» в Греции назвали «абсолютно расистским»

11:22 09.11.2021 Ожидается, что вечером 9 ноября в Мельбурне (столица Виктории, юго-восток Австралии) более тысячи человек соберутся у здания парламента штата в знак протеста против предложения правительства штата о принятии новых законов о пандемии. Об этом написала британская The Guardian. Читайте также: В австралийском Мельбурне состоится акция протеста против ковид-ограничений

11:52 09.11.2021 Индонезийская компания Biofarma распределила 233,4 млн доз вакцины против коронавируса в 34 провинциях страны, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Регионы Индонезии получили 233,4 млн доз вакцины против коронавируса

12:07 09.11.2021 Глава греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду отметила, что человек, который прошел вакцинацию шесть месяцев назад, сейчас находится в такой же опасности, как и тот, кто не вакцинирован. Она добавила, что используемые в настоящее время тесты на антитела не предназначены для оценки уровня иммунитета и могут ввести в заблуждение человека, который думает, что у него достаточно антител для защиты. Подробности в материале: Более 61% жителей Греции полностью прошли вакцинацию от COVID-19

12:12 09.11.2021 На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте также: На базах США в Южной Корее выявили 71 носителя коронавируса

12:32 09.11.2021 Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для обладателей которых прививка от COVID-19 обязательна.

12:33 09.11.2021 Коронавирус в Италии

12:34 09.11.2021 Правительство Южной Кореи приложит все усилия для полного возвращения страны к нормальной жизни до конца его работы, то есть до 9 мая 2022 года. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Читайте подробнее: Глава Южной Кореи призвал соблюдать масочный режим

12:41 09.11.2021 В настоящее время 198 человек проходят лечение от COVID-19 в больницах Норвегии, что почти вдвое больше по сравнению с двумя неделями ранее, и на 25 больше, чем 5 ноября. Об этом 9 ноября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В Норвегии и Финляндии растет уровень заболеваемости COVID-19

12:47 09.11.2021 После того как лето и частично осень Дания провела с низкими показателями распространения SARS-CoV-2, цифры по коронавирусу в стране начали резко расти к концу октября. Теперь правительство Дании повторно введет в действие сертификаты вакцинации для посещения ресторанов и других мест. Об этом вечером 8 ноября сообщил шведский телеканал SVT. Об этом: Правительство Дании вновь намерено ввести ковид-ограничения

13:00 09.11.2021 564 носителя коронавируса выявлены в Израиле за 8 ноября, сообщает минздрав. Сутками ранее сообщалось про 498 случаев. Читайте подробнее: В Израиле сообщили о 564 новых заражениях коронавирусом

13:21 09.11.2021 Министерство здравоохранения Польши 9 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 13 644 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 220 человек, у 162 из которых были сопутствующие хронические заболевания. Читайте также: В Польше за сутки выявили 13644 случая заражения коронавирусом

13:23 09.11.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 115 687 человек. Об этом 9 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: В Южной Корее от COVID-19 привили более 80% населения

13:32 09.11.2021 Те, кто «фантазирует» о возможном локдауне и закрытом обществе, оказывают очень плохую услугу стране и подрывают достоинство людей в то время, когда вакцинация достигла прогресса, заявил представитель правительства Греции Янис Эконому. Эконому сказал, что пандемия началась в то время, когда национальная система здравоохранения Греции была ослаблена бездействием предыдущего правительства, в то время как нынешнее правительство ввело локдаун для контроля за распространением коронавируса и было лидером в системах отслеживания случаев заболевания. Правительство также наняло примерно 12 000 медицинских работников, сообщил Эконому в ответ на критику со стороны оппозиции, которая считает, что правительство проваливает борьбу с пандемией. Подробности в материале: В Греции напомнили о многочисленных успехах в борьбе с коронавирусом

13:40 09.11.2021 В Черногории 57,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 54 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории полностью привили 54% взрослого населения

14:09 09.11.2021 Согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 434 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии за сутки выявили 434 случая заражения коронавирусом

14:09 09.11.2021 Все жители Грузии старше 18 лет с 9 ноября могут прививаться третьей («бустенной») дозой вакцины от COVID-19. Об этом сообщила в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния. Читайте также: В Грузии разрешили массовую вакцинацию от COVID-19 «бустерной» дозой

14:14 09.11.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 239 тестов на коронавирус, из которых 50 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 9 ноября сообщила агентству «Рес». Читайте подробнее: В Южной Осетии за выявили ещё 50 случаев заражения коронавирусом

14:23 09.11.2021 Приостановка работы школ в Греции не подлежит обсуждению, подчеркнула министр образования Ники Керамеус в интервью радио Max FM 9 ноября. Читайте подробнее: Министр образования Греции прокомментировала возможность закрытия школ

14:31 09.11.2021 Рост числа туристов, прибывающих в Израиль, приведет страну к новой волне пандемии, заявил глава Европейской ассоциации специалистов по болезням миокарда профессор Йегуда Адлер в интервью Ynet 8 ноября. Кардиолог прокомментировал новые правила въезда в страну для туристов. Читайте подробнее: В Израиле усомнились в способности политиков бороться с пандемией

14:33 09.11.2021 Тест на коронавирус [(cc) Governor Tom Wolf]

14:44 09.11.2021 Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что правительство приняло ряд мер для предотвращения проникновения заболевших коронавирусом из-за границы, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Власти Индонезии приняли меры против появления новых штаммов коронавируса

14:57 09.11.2021 В Грузии все дети с возраста 12 лет могут прививаться вакциной Pfizer. Об этом 9 ноября сообщила на брифинге замглавы минздрава страны Тамар Габуния. Читайте подробнее: В Грузии разрешили массово прививать от COVID-19 детей с 12 лет

15:06 09.11.2021 Министр внутренних дел Израиля опубликовала в твиттере 9 ноября запись о коронавирусе, которую затем стерла, сообщают «Вести Израиль». В своем твите Аэлет Шакед написала: «Фейковую катастрофу коронавируса мы победили, реальность победит и новые фейки». Подробности в материале: Главу МВД Израиля заподозрили в ковид-диссидентстве

15:34 09.11.2021 Греция очевидно сталкивается с сильной четвертой волной пандемии, которая также приносит стране убытки, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис на заседании парламентской группы правящей партии «Новая демократия». Об этом: Премьер-министр Греции предложил ответить на волну пандемии прививками

15:35 09.11.2021 В Армении за последние сутки медики провели 9152 исследования на коронавирус, из которых 1121 дало положительный результат. Об этом 9 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили более 1100 случаев заражения коронавирусом

16:19 09.11.2021 Правительство Греции несет ответственность за то, что пандемия снова вышла из-под контроля, заявил представитель главной оппозиционной партии страны «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Нассос Илиопулос. Об этом: В греческой оппозиции заявили о «бесконечной Голгофе» пандемии

16:31 09.11.2021 Анализ на коронавирус в Иране. (сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency

17:59 09.11.2021 Дезинфекция метрополитена Нью-Йорка. (сс) Metropolitan Transportation Authority of the State of New York

19:21 09.11.2021 Правительство Латвии выделило 86 млн евро на подготовку учреждений национального здравоохранения к приему большего, чем раньше, числа ковид-больных. Однако больницы плохо используют выделенные средства. Об этом сообщило государственное телевидение Латвии LTV в передаче расследований De Facto. Подробности в материале: Латвийское ТВ: деньги на борьбу с ковид выделены, а больницы не готовы

19:29 09.11.2021 Действующее правительство Болгарии планирует выделить около 70 миллионов левов ($40 млн) на финансовую и техническую поддержку болгарских предприятий туристической сферы, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом 9 ноября сообщает софийское информационное агентство «Фокус». Читайте подробнее: София выделит $40 млн на поддержку болгарской туриндустрии

19:37 09.11.2021 Коронавирус COVID-19 обошелся населению Эстонии в более чем 55 миллионов евро, взятых из средств медицинского страхования, еще 50 миллионов евро было потрачено на общие расходы, такие как маски и плата за готовность больничной койки. Подробности в материале: Коронавирус обошелся населению Эстонии в более чем 100 млн евро

19:42 09.11.2021 Введенные правительством Латвии ограничения для сдерживания распространения коронавируса входят в противоречие с целым рядом основных прав человека, гарантированных Конституцией. Подробности в материале: Омбудсмен Латвии дал оценку законности ковид-ограничений

20:06 09.11.2021 Десятки представителей родительских комитетов средних школ Софии провели в центре болгарской столицы манифестацию против обязательного тестирования учеников на наличие штаммов COVID-19. Об этом 9 ноября сообщило Болгарское национальное радио. Подробности в материале: Болгарские родители выступили против тестирования школьников на COVID-19

20:19 09.11.2021 В Черногории за последние 24 часа шесть человек умерли от ковида, а всего было зарегистрировано 732 новых положительных случая заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG). Подробности в материале: В Черногории за сутки от ковида умерли шесть человек

20:51 09.11.2021 В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) с 10 ноября третьи прививки от коронавируса будут делать не только в больницах, но и в аптеках, всем желающим.Будет использоваться вакцина Pfizer. Первыми будут прививать граждан старше 60 лет и медиков. Читайте также: В Милане начинают делать третьи прививки от коронавируса

21:20 09.11.2021 По данным навечер вторника, 9 ноября, в Италии умер132 491человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на68(днем ранее — на38), сообщили в национальной службе гражданской обороны. Число подтвержденных носителей выросло на6032(днем ранее — на4197). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 818 705— более8% населения страны. В настоящее время заражены100 205человек (на1430больше, чем днем ранее). Читайте также: Коронавирусом в Италии заражены более 100 тысяч человек

21:31 09.11.2021 Ночной комендантский час отменяется в Марокко с 10 ноября, сообщается в опубликованном 9 ноября заявлении правительства. Подробности в материале: В Марокко отменён ночной комендантский час

21:35 09.11.2021 Экспресс-тест на коронавирус. (сс) dronepicr

22:01 09.11.2021 По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 190 125 случаев заражения коронавирусом, 178 998 человек излечились, скончались 2970 пациентов с COVID-19. Об этом: В Албании за сутки выявили 770 носителей коронавируса

22:33 09.11.2021 В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 206 910 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7255, 191 649 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8006. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 677 носителей коронавируса

22:34 09.11.2021 С 5 ноября число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на восемь. Такие данные 9 ноября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Читайте также: В Швеции от COVID-19 скончались еще восемь человек

22:37 09.11.2021 Всего в Косово с начала пандемии выявлен 160 891 случай заражения, не считая сербское население края, 157 466 пациентов излечились, 2978 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже три недели суточная смертность равна нулю. Читайте также: В Косово за сутки выявили 11 носителей коронавируса

22:48 09.11.2021 Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Whispyhistory

00:06 10.11.2021 В Сербии за последние сутки зарегистрировано 5100 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовало сербское министерство здравоохранения на своем официальном сайте 9 ноября. Читайте подробнее: В Сербии еще 62 человека умерли от COVID-19

00:20 10.11.2021 По меньшей мере 4 000 333 жителя Израиля привились третьей дозой вакцины от коронавирусной инфекции, 9 ноября сообщили в пресс-службе израильского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Израиле более 4 млн человек получили третью дозу вакцины от коронавируса

00:47 10.11.2021 В общей сложности 51 млн человек во Франции полностью привились от коронавирусной инфекции, заявил французский президент Эммануэль Макрон 9 ноября в ходе телеобращения к нации. Читайте подробнее: Во Франции число полностью привитых от коронавируса достигло 51 млн

01:37 10.11.2021 Более 100 тысяч жителей Франции записались на ревакцинацию от коронавирусной инфекции в течение первого часа после обращения к нации французского президента Эмманюэля Макрона, 9 ноября передала радиостанция France Info. Подробности в материале: Речь Макрона увеличила количество заявок на ревакцинацию во Франции

02:10 10.11.2021 Запрос был сделан компанией на основе клинических испытаний, которые проводились с участием более 10 тыс. человек в возрасте от 16 лет. В ходе испытаний было доказано, что эффективность препарата после бустерной дозы составляет 95,6%. Об этом: Pfizer сделал запрос на расширение применения бустерной дозы вакцины

02:20 10.11.2021 Тест на выявление коронавирусной инфекции у четырех азиатских львов в сафари Сингапура показал положительный результат, сообщает газета Straits Times со ссылкой на сингапурскую ветеринарную службу. Читайте подробнее: Четыре льва в Сингапуре заразились коронавирусом

02:55 10.11.2021 В общей сложности 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca, утилизировали на Украине из-за истечения сроков хранения препарата. Об этом сообщило 9 ноября издание Liga.net со ссылкой на украинский минздрав. Подробности в материале: На Украине утилизировали полмиллиона доз вакцины AstraZeneca

04:26 10.11.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2425 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 385 тысяч

07:05 10.11.2021 Коронавирус в Сомали [(сс)Trocaire].

07:21 10.11.2021 В Малайзии за прошедшие сутки скончались еще 78 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Подробности в материале: В Малайзии за сутки скончались 78 пациентов с COVID-19

07:36 10.11.2021 Более 2 млрд доз своей совместной вакцины от коронавирусной инфекции поставили в 152 страны немецкая корпорация BioNTech и американская компания Pfizer. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе германской организации. Читайте подробнее: BioNTech и Pfizer распространили более 2 млрд доз вакцины от COVID-19

07:46 10.11.2021 9 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 127 551, причем 112 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 112 человек

07:48 10.11.2021 Запрос по поводу разрешения применения своей вакцины от коронавирусной инфекции для прививок детям от пяти лет подали в Японии американская компания Pfizer и ее партнер немецкая фирма BioNTech. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе японского подразделения Pfizer. Читайте подробнее: В Японии подали заявку на согласование вакцины Pfizer для детей от пяти лет

07:57 10.11.2021 Ведущие врачи Австралии призвали власти принять срочные меры для вакцинации против коронавирусной инфекции коренных жителей континента, сообщает пресс-служба минздрава страны. Читайте также: В Австралии назвали критическими темпы вакцинации коренного населения

08:34 10.11.2021 В Молдавии в течение суток 9 ноября выявили 1483 случая заражения коронавирусом в ходе 8462 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 1400 носителей коронавируса

08:59 10.11.2021 171 случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 9 ноября в ходе 626 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Абхазии выявили ещё более 170 носителей коронавируса

09:07 10.11.2021 Мэттью Макконахи, выступая в рамках онлайн-конференции DealBook Online Summit газеты The New York Times, рассказал о своём отношении к вакцинации от коронавируса. Ролик был опубликован 10 ноября на YouTube-канале издания. Подробности в материале: Мэттью Макконахи высказался на тему вакцинации детей от коронавируса

09:47 10.11.2021 В Германии за последние сутки зарегистрировано 39 676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 10 ноября приводит Институт Роберта Коха, который регулярно мониторит ситуацию с пандемией коронавируса в ФРГ. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. Читайте подробнее: Германия обновила максимум по числу суточных заражений коронавирусом

10:06 10.11.2021 В ходе 1125 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 338 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте также: В Приднестровье за сутки выявили более 330 случаев заражения коронавирусом

10:07 10.11.2021 Греция подтвердила 8613 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 9 ноября. Сутками ранее сообщалось про 7335 случаев. Читайте также: Число заражений коронавирусом в Греции превысило 800 тыс

10:23 10.11.2021 Бизнес-ассоциация Грузии поддерживает введение в стране ковид-паспортов, которые также называют «зелёными паспортами». Об этом говорится заявлении, обнародованном на сайте ассоциации. Подробности в материале: Бизнесмены в Грузии поддержали введение ковид-паспортов

10:29 10.11.2021 Вакцина от COVID-19 производства Moderna будет протестирована в Австралии для вакцинации детей младшего возраста. Такое решение 10 ноября приняло Управление терапевтических товаров, передает телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии проверят препарат Moderna для вакцинации детей

10:32 10.11.2021 Вечером 9 ноября в Мельбурне (столица Виктории, юго-восток Австралии) несколько сотен протестующих собрались у здания парламента штата, чтобы высказать свое недовольство в отношении введенных властями ковид-ограничений. Объектом нападок стали выходившие вместе из здания парламента главный санитарный врач Виктории Бретт Саттон и возглавляющий в штате борьбу с COVID-19 Йерун Веймар. Об этом сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В австралийском Мельбурне прошла акция протеста против ковид-ограничений

10:56 10.11.2021 «Даже если вы полностью вакцинированный, это не гарантирует, что вы не заразитесь и не заразите других…» Для кого в Великобритании вводят обязательную вакцинацию? Читайте подробнее: Переживет ли Британия зиму? Вакцинация от COVID становится обязательной

10:57 10.11.2021 Об окончании пандемия коронавирусной инфекции, вероятно, можно будет говорить тогда, когда система здравоохранения перестанет быть перегруженной .Об этом в интервью газете La Vanguardia заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Читайте подробнее: В ВОЗ дали прогноз по окончанию пандемии COVID-19

11:00 10.11.2021 Роспотребнадзор: в мире по состоянию на 10.11.2021 зарегистрировано 250 817 476 подтверждённых случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки — 494 222 случая; 0,20%).

11:09 10.11.2021 Власти штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юге-востоке Австралии, обратились в полицию с целью расследования случаев предполагаемого мошенничества на сумму 15,9 миллиона австралийских долларов ($11,5 млн) в рамках государственной программы поддержки бизнеса в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В Австралии расследуют случаи мошенничества после выдачи ковид-грантов

11:12 10.11.2021 10 ноября клубы и бары по всему Сиднею раздают бесплатно пиво посетителям в честь возобновления работы отрасли и в качестве награды за достижение целевого показателя штата по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: Жителям Сиднея бесплатно раздают пиво в благодарность за вакцинацию

11:19 10.11.2021 Требования по ношению масок для жителей Квинсленда, расположенного на северо-востоке Австралии, будут отменены с 11 ноября, поскольку штат приближается к 80-процентному охвату вакцинацией населения от COVID-19 первым компонентом. Об этом 10 ноября сообщил телеканал Nine News. Читайте подробнее: В австралийском Квинсленде отменят масочный режим

11:24 10.11.2021 Одна из причин того, что пандемия коронавируса нанесла столь существенный урон мировой экономике, связана с тем, что человечество уже давно не сталкивалось с потрясениями такого масштаба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев. «Здесь, наверное, уместно воспользоваться термином «черный лебедь» известного автора Нассиба Талеба. Этот термин относится к крайне маловероятным и потому обычно не принимаемым в расчет негативным событиям с очень разрушительными последствиями, — сказал Ермолаев. — Человечество довольно давно не сталкивалось с пандемиями такого масштаба. Возможно, последней пандемией подобного масштаба была пандемия гриппа-испанки. Но с тех пор прошел целый век, и она, конечно, стерлась в памяти человечества». Подробности в материале: Эксперт объяснил, почему Юго-Восточная Азия успешно борется с пандемией

11:25 10.11.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 57 046 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5751 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 10 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 5700 носителей коронавируса

11:37 10.11.2021 Испытания производства российской вакцины против COVID-19 «КовиВак» в Никарагуа уже начались. Об этом в ходе VI конгресса фармацевтических компаний России и Никарагуа заявил советник президента страны по вопросам инвестиций, торговли и сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо. «Наше правительство благодаря усилиям с братской Российской Федерацией, институтами и министерствами начинает испытания для производства вакцины против коронавируса здесь, в Никарагуа», — сказал Ортега Мурильо. Читайте также: В Никарагуа начались испытания производства вакцины «КовиВак»

11:49 10.11.2021 Вакцинация на Филиппинах. (сс) Robert Oswald P. Alfiler. pna.gov.ph

11:55 10.11.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи выявили ещё семь случаев заражения коронавирусом

12:00 10.11.2021 Во время прямой трансляции в интернете премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн прервал настойчивый детский крик после того, как в процессе разъяснения последний изменений ковид-ограничений ее трехлетняя дочь внезапно проснулась и начала звать «мамочку». Об этом 10 ноября написала газета The Guardian. Об этом: Трехлетний ребенок сорвал прямой эфир премьер-министру Новой Зеландии

12:24 10.11.2021 Шесть из десяти жителей Южной Кореи намерены отправиться в путешествие по стране в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Исследовательского института Кёнги. Подробности в материале: Более 70% жителей Южной Кореи путешествовали по стране в пандемию — опрос

12:26 10.11.2021 Россия и Никарагуа ведут практическую проработку производства российской вакцины от COVID-19 «КовиВак» на территории центральноамериканской страны. Об этом 10 ноября сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Подробности в материале: В МИД РФ рассказали о проработке производства «КовиВака» в Никарагуа

12:44 10.11.2021 За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 45 537 человек. Об этом 10 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 876

13:05 10.11.2021 В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 239 тестов на коронавирус, из которых 50 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 9 ноября сообщила агентству «Рес». Читайте также: В Южной Осетии выявили ещё более 60 случаев заражения коронавирусом

13:07 10.11.2021 Председатель правительства Испании Педро Санчес отметил хорошую динамику развития пандемии коронавируса в Испании, где уровень заболеваемости «намного ниже», чем в других европейских странах. Об этом пишет агентство EFE. По его словам, такой уровень заболеваемости фиксируется благодаря «высокому уровню вакцинации», и предсказал, что «это Рождество будет лучше, чем в прошлом году». Подробности в материале: Премьер Испании дал прогноз по пандемии коронавируса к Рождеству

13:50 10.11.2021 Таллинский административный суд получил не менее десяти жалоб, связанных с освобождением от службы в рядах Сил обороны кадровых военных за отказ проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил местный портал ERR. Читайте подробнее: Антиваксеры из числа военных Эстонии подали в суд на командование

13:51 10.11.2021 Индонезия получила 680 400 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов, сообщает Antara. Об этом: Индонезия получила партию вакцины от коронавируса из Нидерландов

14:19 10.11.2021 Вакцинация от коронавируса. Индонезия kemkes.go.id

14:20 10.11.2021 В Армении за последние сутки медики провели 10 052 исследования на коронавирус, из которых 1675 дали положительный результат. Об этом 10 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Подробности в материале: В Армении за сутки выявили более 1600 случаев заражения коронавирусом

14:23 10.11.2021 Пандемия, беженцы и, в частности, новое соглашение ЕС об убежище, события в Восточном Средиземноморье и Ливии обсуждались на встрече премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса и его голландского коллеги Марка Рютте на встрече в Афинах. Мицотакис отметил, что он и Рютт особенно активно обсуждали коронавирус, число новых случаев заражения которых в двух странах примерно одинаково, и меры, которые страны принимают. Об этом: Премьер-министры Греции и Нидерландов обсудили способы борьбы с SARS-CoV-2

14:30 10.11.2021 9 ноября в Норвегии было зарегистрировано 2 126 новых случаев заражения коронавирусом, что на 730 человек больше, чем в среднем за предыдущие семь дней. Об этом 10 ноября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: В Норвегии за сутки выявили 2126 случаев заражения коронавирусом

14:32 10.11.2021 10 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции приняло решение изменить временной интервал для ревакцинации от COVID-19 третьей дозы вакцины. Новая рекомендация заключается в том, что людям старше 65 лет следует записаться на получение третьего компонента по прошествии пяти месяцев после получения второго. Об этом написала газета Aftonbladet. Об этом: В Швеции изменили порядок ревакцинации от COVID-19

14:47 10.11.2021 Министерство здравоохранения Польши 10 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране. Так, за последние 24 часа в Польше выявили 18 550 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 269 человек, у 193 из которых были сопутствующие хронические заболевания. Об этом: В Польше за сутки выявили 18550 случаев заражения SARS-CoV-2

14:56 10.11.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировали 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки скончались 14 человек от COVID-19

15:01 10.11.2021 Говоря о введении обязательной вакцинации, министр развития Греции Адонис Георгиадис сказал, что, кроме людей, работающих в сфере здравоохранения, ни одна страна в ЕС не ввела обязательную вакцинацию, и добавил, что демократическое государство не может заставить кого-либо сделать прививку. Об этом: Министр развития Греции счёл обязательную вакцинацию недемократичной

15:06 10.11.2021 Лабораторные исследования на коронавирус. (cc) Governor Tom Wolf

15:57 10.11.2021 В начальных классах среднеобразовательных школ Болгарии начался процесс тестирования учеников на заболевание COVID-19. Об этом 10 ноября сообщило Болгарское национальное радио. Согласно официальной информации, процесс соответствующей проверки стартовал в учебных заведениях 13 из 22 областей страны. В течение ближайших нескольких дней подобное тестирование станет обязательным для всех учащихся I—IV классов. По некоторым данным, к настоящему времени выявлены десятки носителей вирусной инфекции. Подробности в материале: В школах Болгарии началось тестирование учеников на COVID-19

16:40 10.11.2021 Вакцина против коронавируса. (сс) Agência Brasília

16:44 10.11.2021 В течение 9 ноября в Израиле зафиксировано 458 новых случаев заражения коронавирусов, сообщает министерство здравоохранения. Читайте также: Израиль сообщил про 458 новых заражённых коронавирусом

16:51 10.11.2021 Правительство Греции несет «огромную и уголовную» ответственность за борьбу с пандемией, заявил лидер главной оппозиционной партии Греции «СИРИЗА-Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас в интервью «Радио Паратирит» 10 ноября. Читайте также: В Греции заявили об «уголовной ответственности» правительства за пандемию

17:27 10.11.2021 Между всеми главами государств и правительств Евросоюза существует регулярная связь по вопросу пандемии, они всегда стараются учиться друг у друга и адаптировать свои стратегии к вспышкам вируса. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на пресс-конференции 9 ноября, отвечая на вопрос о том, координируется ли сейчас между членами ЕС борьба с коронавирусом и помогут ли существующие меры с ним справиться. Подробности в материале: В Греции рассказали о координации борьбы с пандемией внутри ЕС

17:40 10.11.2021 Правительственная комиссия Черногории по противодействию эпидемии коронавируса заседает регулярно и рассмотрит возможность введения более строгих эпидемиологических мер до 1 декабря, заявила министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович в качестве гостя программы TVCG Daily. Об этом: Власти Черногории могут ввести строгие ковид-меры до 1 декабря

17:43 10.11.2021 С 15 ноября нынешнего года и до окончания чрезвычайного положения 11 января 2022 года без предъявления клиентами ковид-сертификатов продолжат работать только магазины товаров первой необходимости. Об этом говорится в специальном разъяснении правительства страны. Об этом: Власти Латвии разъяснили принципы применения ковид-сертификатов

17:47 10.11.2021 В Черногории за последние сутки от ковида умерли 12 человек, а всего было зарегистрировано 584 новых положительных случая заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG). Об этом: Самой молодой жертве ковида в Черногории было 23 года

17:54 10.11.2021 Департамент здоровья Эстонии разослал больницам подробные инструкции по сортировке пациентов (триаж) в условиях коронавирусной эпидемии и переполненности медучреждений. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Meta. Читайте также: Готовность врачей Эстонии спасать не всех вызывает вопросы — мнение

17:59 10.11.2021 Правительство Болгарии распорядилось выделить из государственного бюджета 10 миллионов левов (около $6 млн) на приобретение медицинского кислорода и азота для больниц по всей стране. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает Болгарское телевидение. Читайте подробнее: София выделит $6 млн на закупку кислорода для болгарских больниц

18:03 10.11.2021 За последние сутки в Латвии сделано 14 488 тестов на коронавирус, выявлено 1 689 новых случаев инфекции, сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний. Читайте подробнее: Число новых ковид-случаев в Латвии снижается две недели подряд

18:07 10.11.2021 Юридическая комиссия национального парламента Латвии Сейма одобрила для окончательного чтения изменения в Уголовном законе о введении уголовной ответственности за получение или хранение поддельного ковид-сертификата. Об этом: За фальшивые ковид-сертификаты в Латвии можно сесть в тюрьму

18:11 10.11.2021 В Черногории 57,4 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 54,1 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения. Читайте подробнее: В Черногории двумя дозами привили 54,1% взрослого населения

18:18 10.11.2021 Болгария обратилась к Европейской комиссии с просьбой рассмотреть вопрос о выделении Софии Евросоюзом дополнительных финансовых средств на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом 10 ноября сообщает болгарская газета «Труд». Читайте также: Болгария попросила помощи у ЕС на борьбу с COVID-19

18:23 10.11.2021 Гонконг. (сс) Studio Incendo

18:24 10.11.2021 Врачи общей практики предупреждают, что аборигены и жители островов Торресова пролива подвергаются повышенному риску в связи со снятием антикоронавирусных ограничений в Австралии. Причиной беспокойства служат низкие показатели вакцинации коренного населения от COVID-19. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Nine News. Подробности в материале: В Австралии обеспокоены низкими темпами вакцинации коренного населения

18:25 10.11.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одиннадцать. Данная информация была опубликована 10 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались одиннадцать человек