Луганск, , 08:38 — REGNUM ЗА минувшие сутки украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формированийУкраинызафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — рассказал представитель ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что огонь с украинской стороны был открыт по населенным пунктам Фрунзе, Николаевка и Золотое-5. Стрельба велась из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, а также из гранатометов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина не прекращает нарушать режим перемирия в Донбассе. Постоянно ведутся обстрелы населенных пунктов и позиций войск ДНР и ЛНР. В Киеве все время твердят о намерении силой решить конфликт в Донбассе.