Луганск, 6 ноября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — рассказал представитель ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что огонь с украинской стороны был открыт по населенным пунктам Фрунзе, Николаевка и Золотое-5. Стрельба велась из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, а также из гранатометов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина не прекращает нарушать режим перемирия в Донбассе. Постоянно ведутся обстрелы населенных пунктов и позиций войск ДНР и ЛНР. В Киеве всё время твердят о намерении силой решить конфликт в Донбассе.