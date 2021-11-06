Пекин, 6 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Резервы пенсионной системы в большинстве территориальных образований верхнего уровня Китая опустились ниже ключевого порогового уровня. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на данные Академии общественных наук КНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В Китае применяется несколько пенсионных схем, включая две основные, охватывающие 1 млрд граждан. Первая из этих схем используется для формирования пенсий государственных и муниципальных служащих, вторая — для обеспечения пенсиями городских жителей и сельского населения.

Ранее сотрудники выплачивали в пенсионные фонды 8% от заработной платы, а работодатели — 16%. В 2020 году правительство КНР освободило от уплаты взносов в пенсионные фонды малы и средние предприятия, наиболее сильно пострадавшие от пандемии новой коронавирусной инфекции.

Это привело к тому, что пенсионные резервы в 16 из 31 региона Китая опустились ниже уровня, необходимого для выплаты пенсий в течение девяти месяцев. Этот уровень считается Академией общественных наук КНРА пороговой отметкой, свидетельствующей о стабильности пенсионной системы.