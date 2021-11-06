Кемерово, , 08:35 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 ноября, медицинскую помощь получают 2299 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 15 825 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 65 504 случая заражения коронавирусом, 61 719 человек выздоровели, 1486 пациентов скончались.

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