Москва, , 08:32 — REGNUM Правоохранительные органы задержали всех трех подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. О задержании двоих сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, а о задержании третьего проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

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Напомним, что инцидент произошел вечером 4 ноября в Новых Ватутинках, расположенных в Новой Москве. Было установлено, что конфликт у мужчины с ребенком произошел у магазина, а затем продолжился в районе пешеходного перехода. Именно эта часть конфликта попала на видеозаписи.

Задержанные — граждане России.

Правоохранителям удалось в течение нескольких часов установить личности нападавших, а затем задержать их.