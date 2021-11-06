Кемерово, , 08:29 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 ноября, за прошедшие сутки выявлено 326 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 321 случай.

Коронавирус Permkrai.ru

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«Кемерово — 51, Новокузнецк — 48, Белово — 25, Междуреченск — 23, Юрга — 23, Прокопьевск — 20, Мыски — 17, Анжеро-Судженск — 15, Киселевск — 12, Осинники — 12, Ленинск-Кузнецкий — 11, Березовский — восемь, Яшкинский МО — шесть, Калтан — шесть, Тайга — четыре, Гурьевский МО — четыре, Мариинский МО — четыре, Кемеровский МО — четыре, Таштагольский МР — четыре, Краснобродский — четыре, Полысаево — три, Новокузнецкий МР — три, Промышленновский МО — три, Юргинский МО — три, Яйский МО — три, Беловский МО — два, Ижморский МО — два, Топкинский МО — два, Крапивинский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 259 пациентов выздоровели, четверо скончались.