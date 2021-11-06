Вашингтон, 6 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Третий старт пилотируемого космического корабля Crew Dragon, миссия Crew-3, к Международной космической станции (МКС) откладывается до 10 ноября, теперь в связи с более поздним возвращением экипажа миссии Crew-2. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Космический корабль Crew Dragon

Запуск этой миссии на МКС планировался ещё на конец октября, но несколько раз переносился из-за неблагоприятных погодных условий в районе стартовой площадки на мысе Канаверал. Теперь причиной переноса ещё на два дня послужило ожидание 8 ноября возвращения на Землю экипажа Crew-2.

пресс-служба NASA «В понедельник, 8 ноября, приводнение Crew-2. Crew-3 намечен на запуск не ранее, чем на среду, 10 ноября, в 21:03 по времени Восточного побережья США».

Миссия Crew-3 доставит на МКС американских астронавтов Раджу Чари, Тома Маршберна, Кайлу Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

Как сообщало ИА REGNUM, старт пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоится не ранее 8 ноября.