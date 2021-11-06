Москва, 6 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Сотрудники полиции разыскали и задержали четвёртого подозреваемого в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

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Задержанный — мужчина 2002 года рождения. В настоящее время он доставлен для разбирательств в территориальное подразделение полиции.

Инцидент с нападением четырёх мужчин на отца с ребёнком произошёл в Новой Москве возле жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту. По факту нападения на мужчину было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но затем оно было переквалифицировано на более тяжкую статью о покушении на убийство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании трёх подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве.