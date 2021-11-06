Варшава, 6 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Представитель от Польши в Европейском парламенте Косма Злотовский заявил, что Россия использует свои возможности для «манипуляции предложением» на рынке газа. Об этом 6 ноября сообщил телеканал RT.

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По мнению парламентария, предприятие Gazprom Germania — дочернее общество российского Газпрома — «контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах» и потому может управлять ценами на голубое топливо в европейских странах.

Свои предположения и вопросы Злотовский направил в Еврокомиссию.

«Считает ли Еврокомиссия, что манипулирование Россией предложением газа для извлечения экономической и политической выгоды представляет собой злоупотребление доминирующим положением на внутреннем рынке?» — спросил он в письме.

Ранее в компании «Газпром» отвергали подобные обвинения: поставки газа в Евросоюз осуществляются в объёмах, предусмотренных договорными обязательствами. Эту информацию подтверждали чиновники из Евросоюза.