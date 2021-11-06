Вашингтон, 6 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Американская компания Meta (ранее Facebook) прорабатывает возможность открытия сети розничных магазинов по продаже устройств виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Виртуальная реальность

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta в конце октября 2021 года. Он объяснил это решение тем, что компания делает ставку на развитие собственной метавселенной, объединяющей сервисы, программы и устройства дополненной реальности.

По данным The New York Times, за несколько месяцев до переименования компании в Facebook начали обсуждать возможность открытия сети физических магазинов. В этих розничных точках должны продаваться очки дополненной и виртуальной реальности, а также другие подобные устройства.

В компании Meta не стали комментировать информацию о планируемом открытии сети магазинов. При этом в компании отметили, что последняя гарнитура реальности Reality Labs (подразделение Facebook) пользуется большим спросом у покупателей.