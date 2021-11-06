Вашингтон, 6 ноября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, чья команда работала над созданием беспилотного автомобиля, наняла компания Apple. Об этом 6 ноября сообщает агентство Bloomberg.

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Предполагается, что Мур будет работать под руководством Стюарта Бауэрса, также бывшего инженера Tesla, над созданием программного обеспечения автомобиля. В компании Apple отказались комментировать информацию о разработке собственного автотранспорта.

Тем не менее, ряд СМИ сообщил о планах Apple начать в 2024 году производство автомобилей. По данным информационного портала Apple Insider, руководство компании проводит встречи с автопроизводителями из Азии и в ближайшее время заключит договор на производство электромобилей Apple Car.

В частности, указывается, что Apple близка к заключению соглашений о сотрудничестве с концернами Hyundai и Kia о запуске производства электрокаров.

Напомним, компания Apple была основана в 1976 году и специализируется на разработке и производстве смартфонов iPhone, планшетов iPad, компьютеров iMac, ноутбуков MacBook и других высокотехнологичных гаджетов. Корпорация является одной из самых крупных в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Apple перестала быть самой дорогой компанией в мире.