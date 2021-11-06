Киев, 6 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает, что жители страны сбросили «розовые очки» по поводу нынешнего президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил 5 ноября в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием», — сказал политик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за Зеленского в начале ноября 2021 года готовы проголосовать только 26% избирателей, при этом его антирейтинг вырос до 31,9%. Поддержка самого Порошенко, в соответствии с электоральными рейтингами, составляет 14%.