Токио, , 07:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Японии в правительстве Фумио Кисиды возглавит Ёсимаса Хаяси, который ранее уже занимал посты главы военного ведомства, министра сельского хозяйства и министра образования. Об этом 6 ноября сообщает телеканал NHK.

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По его данным, премьер-министр Фумио Кисида уже принял решение по этой кандидатуре. Обновлённый состав правительства официально планируется утвердить 10 ноября. В тот-же день начнёт работу внеочередная сессия парламента Японии, на которой премьер-министр Кисида формальным голосованием будет переизбран на пост главы правительства.

Хаяси возглавлял министерство обороны Японии с июля по сентябрь 2009 года. В 2012—2015 годах он дважды был министром сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. В 2017—2018 годах — министром образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида будет исполнять обязанности главы МИД страны до того момента, пока на эту должность не будет назначен новый министр.

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