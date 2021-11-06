Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Актёр и продюсер Дуэйн Джонсон будет требовать отказа от использования боевого оружия при съёмках фильмов с его участием. Об этом актёр рассказал во время премьеры боевика «Красное уведомление» в Лос-Анджелесе.

Дуэйн «Скала» Джонсон Eva Rinaldi

В ходе премьера нового фильма со своим участием Джонсон прокомментировал инцидент с непреднамеренным убийством на съёмках фильма «Ржавчина». На съёмках этого фильма актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэля Соуза.

Дуэйн Джонсон выразил соболезнования семье погибшей. Он заявил, что после этого инцидента его продюсерская компания Seven Bucks Productions никогда не будет использовать в качестве реквизита боевое оружие. Джонсон добавил, что будет требовать этого же и от других студий, с которыми будет сотрудничать.

«Мы не будет беспокоиться о деньгах и думать о том, сколько это будет стоит», — подчеркнул актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре председатель комитета по труду законодательного собрания штата Калифорния США Дэйв Кортезе предложил ввести запрет на использование настоящего оружия на съемочных площадках.

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