Сан-Франциско, США, 6 ноября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В социальной сети Twitter на территории Эфиопии временно отключена функция для объединения сообщений в «тренды», сообщила 5 ноября пресс-служба компании на своей официальной странице.

Esther Vargas Twitter

Администрация Twitter рассчитывает, что предпринятая мера «снизит риск координации, которая может разжечь насилие или причинить вред» в африканской республике.

«Мы проводим мониторинг ситуации в Эфиопии и нацелены на защиту безопасности общения в Twitter <…>. Учитывая нависшую угрозу физического насилия, мы также временно отключили «тренды» в Эфиопии», — говорится в сообщении.

Ранее власти некоторых регионов и городов Эфиопии призвали местных жителей вооружиться и защищаться от повстанцев из Народного фронта освобождения Тыграя. В свою очередь, в Вашингтоне прошла встреча оппозиционных лидеров, которые объявили о создании альянса против премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.