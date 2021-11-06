Барнаул, , 07:39 — REGNUM Власти Алтайского края, где ситуация с распространением коронавируса всё более ухудшается, не стали продлять нерабочие дни. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такое решение было принято накануне, 5 ноября, в ходе заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Введенный по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 ноября Алтайский край обновил рекорд по числу зараженных коронавирусом. Всего в регионе выявлено уже 90 989 случаев заражения SARS-CoV-2 (+498 за сутки).

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