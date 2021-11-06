Киев, 6 ноября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Компания «Оператор ГТС Украины» в октябре 2021 года сократила объём транзита газа в Евросоюз на 19%, говорится в распространённом 5 ноября заявлении оператора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Транзит газа

«В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину в ЕС снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров газа», — сообщили в пресс-службе «Оператора ГТС Украины».

Там добавили, что 80% от общего объёма транзита осуществляется в Словакию, и показатель транспортировки по этому направлению вырос на 6%. В настоящее время по ГТС Украины прокачивается до 60 млн кубометров в сутки.

Напомним, по договору от 2019 года с российской стороной квота украинской ГТС не превышает 40 млрд кубометров газа ежегодно.