Вашингтон, 6 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Три спутника, предназначенные для изучения тропических штормов и гроз планирует запустить на околоземную орбиту в 2027 году NASA. Об этом 6 ноября сообщил руководитель ведомства Билл Нельсон в ходе выступления в Центре космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте в американском штате Мэриленд.

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Нельсон уточнил, что проект назван INCUS — Investigation of Convective Updrafts («Исследование восходящих конвективных потоков»). В 2027 году NASA запустит три маленьких спутника, которые будут следить за поведением тропических штормов и гроз.

По словам Нельсона, такие космические проекты NASA позволят повысить готовность к стихийным бедствиям на Земле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске Китаем исследовательского спутника «Гуанму» на околоземную орбиту.