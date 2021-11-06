Канкун, Мексика, , 07:30 — REGNUM В Мексике полиция задержала несколько человек, подозреваемых в участии в перестрелке на территории популярного отеля Ziva Riviera в мексиканском курортном городе Канкуне, в результате которой погибли два человека. Об этом 5 ноября в интервью радиостанции Fórmula заявил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес.

В Мексике Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США

Карлос Хоакин Гонсалес «Самое важное — найти людей, ответственных за случившееся, уже есть некоторые успехи, несколько человек задержаны».

О точном числе задержанных не сообщается. По данным Генеральной прокуратуры мексиканского штата Кинтана-Роо, перестрелку на пляже Петемпич в районе Пуэрто-Морелос устроили две противоборствующие группировки наркоторговцев. В результате стрельбы на месте происшествия скончались двое участников конфликта. В числе трёх человек, получивших ранения, турист из США.

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