Канкун, Мексика, 6 ноября 2021, 07:30 — REGNUM В Мексике полиция задержала несколько человек, подозреваемых в участии в перестрелке на территории популярного отеля Ziva Riviera в мексиканском курортном городе Канкуне, в результате которой погибли два человека. Об этом 5 ноября в интервью радиостанции Fórmula заявил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес.
О точном числе задержанных не сообщается. По данным Генеральной прокуратуры мексиканского штата Кинтана-Роо, перестрелку на пляже Петемпич в районе Пуэрто-Морелос устроили две противоборствующие группировки наркоторговцев. В результате стрельбы на месте происшествия скончались двое участников конфликта. В числе трёх человек, получивших ранения, турист из США.
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