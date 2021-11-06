Пекин, 6 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Первый выход экипажа космического корабля «Шэньчжоу-13» в открытый космос состоится в ближайшие несколько дней. 5 ноября об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Цитата из видео на YouTube Модуль «Тяньхэ»

Космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу прибыли на китайскую орбитальную станцию 16 октября 2021 года. За прошедшее время они провели разгрузку грузового корабля «Тяньчжоу-3» и ряд других работ на базовом модуле станции «Тяньхэ».

В ближайшие несколько дней они совершат выход за борт базового модуля для внекорабельной деятельности. В рамках подготовки к выходу космонавты протестировали скафандры и провели медицинский осмотр.

Один из членов экипажа — Чжай Чжиган — является первым китайским космонавтом, совершившим выход в открытый космос. В 2008 году он провёл за бортом корабля «Шэньчжоу-7» 22 минуты.

Китай начал создание собственной орбитальной станции в апреле 2021 года, запустив базовый модуль «Тяньхэ». В 2022 году с «Тяньхэ» будут состыкованы ещё два модуля.