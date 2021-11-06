Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Обе палаты Конгресса США утвердили инфраструктурный законопроект, разработанный администрацией президента Джо Байдена для поддержки американских предприятий в условиях экономического кризиса. Об этом свидетельствуют результаты голосования в Палате представителей Конгресса США.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общий объём инвестиций, которые могут быть направлены в экономику, составляет $1 трлн. При этом окончательная сумма расходов по законопроекту неясна и может составить от $550 млрд по результатам дальнейших согласований.

Сенат одобрил законопроект ещё в августе 2021 года. Однако демократы в Палате представителей отказались продвигать план Байдена до тех пор, пока Конгресс не одобрит другой пакет мер на $3,5 млрд, занимающийся вопросами благосостояния и изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре инфраструктурного плана — модернизация транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты и аэропорты. Кроме того, администрация США планирует сократить остывание от Китая по темпам экономического развития.

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