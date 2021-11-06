Курган, 6 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Курганскую область ввезли более 20 тонн киви из Ирана, заражённых вредной калифорнийской живой щитовкой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Киви

«Напомним, что щитовки опасны только для посадочного растительного материала. Для здоровья человека щитовка опасности не представляет», — отмечают в ведомстве.

Употребление в пищу заражённых щитовкой фруктов не вредит здоровью, поэтому управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям разрешил реализацию киви.