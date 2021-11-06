Южно-Сахалинск, 6 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Выброс пепла на высоту 2500 метров зафиксирован на вулкане Эбеко, расположенном на одном из островов Курильской гряды в Сахалинской области. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Rdfr Вулкан Эбеко

Информация о пепловом выбросе поступила в региональное ведомство рано утром 6 ноября. Высота пеплового столба достигла 2500 метров при высоте вулкана Эбеко 1156 метров. Шлейф пепла растянулся на расстояние более 5 км в юго-западном направлении.

Уточняется, что в городе Северо-Курильске, расположенном в семи километрах на северо-запад от вулкана, пеплопада не наблюдалось. Запаха сероводорода не зафиксировано. Угрозы для жизнедеятельности жителей ближайших к вулкану населённых пунктов нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 1,5 км.