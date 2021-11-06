Екатеринбург, 6 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снесли старинный дом на улице Малышева, 38б. Об этом пишут СМИ.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Под снос

Демонтаж объекта был произведён ночью. На место приезжали сотрудники Росгвардии. Тем не менее дом был уничтожен. Общественники пишут заявление в полицию.

Снесённый объект являлся флигелем усадьбы Поповичевых. Как сообщало ИА REGNUM, в Перми дому культуры вернули двухметровые скульптуры.