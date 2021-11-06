Москва, 6 ноября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Самолёт Airbus A-330, совершавший рейс из Анталии (Турция), приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» в ночь на 6 ноября, сообщил информированный источник.

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«Перед посадкой в «Шереметьево» экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей», — цитирует «Интерфакс» собеседника.

По предварительной информации, пассажирский лайнер садился с отказавшим двигателем. Приземление произошло успешно, никто из пассажиров не пострадал.