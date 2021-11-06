Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Первые в мире случаи заражения коронавирусной инфекцией гиен были выявлены в зоопарке американского города Денвера в штате Колорадо. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба зоопарка в Twitter.

Гиена

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Уточняется, что заражение коронавирусом было выявлено у двух гиен по кличке Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года. Заражение животных вирусом, вызывающим заболевание COVID-19 было подтверждено сразу в двух лабораториях: в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо, и в лаборатории национальных ветеринарных служб минсельхоза США.

Как утверждают сотрудники зоопарка, у гиен наблюдаются кашель, лёгкая вялость и ряд других симптомов, характерных для коронавирусной инфекции. Ожидается, что животные выздоровеют через несколько дней. Зоологи отмечают, что, возможно, это первые случаи выявления коронавирусной инфекции у гиен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные в США подтвердили заражение коронавирусом у сотен белохвостых оленей в США.

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