Энугу, Нигерия, 6 ноября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В городе Энугу, расположенном на юге Нигерии, в результате ДТП с участием автоцистерны и велосипедов погибли не менее шести человек и трое пострадали. Об этом со ссылкой на местную полицию 6 ноября сообщает агентство Синьхуа.

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полицейское управление Энугу «По результатам предварительного расследования, автоцистерна, предположительно, из-за отказа тормозов потеряла управление и врезалась в припаркованные трёхколесные велосипеды».

Отмечается, что все пострадавшие в результате ДТП доставлены в местную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тацинском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли отчим с 12-летним мальчиком.

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