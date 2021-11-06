Пекин, 6 ноября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Министерство обороны Китая решительно отвергло выводы Пентагона о наращивании ядерных сил КНР и создании «военной угрозы» для других стран. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе китайского Минобороны.

Атом Китая

«Военное развитие Китая направлено исключительно на поддержание национального суверенитета и безопасности. <…> Оно не нацелено на какую-либо страну», — сказал официальный представитель ведомства У Цянь.

Он добавил, что при подготовке доклада в Вашингтоне «сфабриковали так называемую военную угрозу со стороны Китая», и заявил о готовности Пекина «пресекать любые попытки поставить под угрозу региональный мир, стабильность и процветание».

Кроме того, У Цянь обвинил представителей США во вмешательстве во внутренние дела Китая, в том числе по тайваньскому вопросу.