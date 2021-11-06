Ханты-Мансийск, , 06:31 — REGNUM В Югре разработали мобильное приложение для проверки QR-кодов на подлинность. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщил директор департамента информационных технологий ХМАО Павел Ципорин.

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Программа в случае обнаружения фиктивного QR-кода автоматически уведомляет об этом контролёров. Приложение протестировано и бесплатно распространяется организаций региона.

«Организациям не нужно будет обучать людей, как отличить обычный QR-код от фейкового. Все это зашито уже в алгоритме, в программе», — пояснил Павел Ципорин.

Он добавил, что разработка мобильного приложения для борьбы с фейковыми QR-кодами заняла у программистов из Ханты-Мансийска несколько дней.

В ближайшее время данное приложение могут внедрить и в других регионах страны, отметил Павел Ципорин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова 5 ноября заявила, что для того, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса, важно проверять на местах подлинность QR-кодов, «будь то справка о перенесённой болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР».

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