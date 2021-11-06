Москва, , 06:26 — REGNUM Диагностировать коронавирусную инфекцию невозможно без лабораторных исследований из-за отсутствия специфических симптомов, присущих только этой инфекции. Об этом 5 ноября сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости.

Специалист пояснила, что у коронавирусной инфекции есть ряд респираторных симптомов. Однако такие симптомы, как кашель, насморк, повышение температуры характерны для целого ряда инфекций, таких как грипп и ОРВИ. Поэтому для точной диагностики требуется провести лабораторное исследование.

Отмечается, что переболевшими COVID-19 принято считать только тех пациентов, у которых заболевание было подтверждено лабораторно. Признание переболевшими COVID-19 тех, кто не обращался к врачам, как и выдача таким людям QR-кода не поддерживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова призвала повсеместно проверять QR-коды на подлинность.

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