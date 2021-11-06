Москва, 6 ноября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В субботу, 6 ноября, в Москве будет облачно, местами небольшой дождь, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 7 ноября в Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер днём юго-западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — западный, юго-западный 6−11 м/с, на порывах до 17 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °C днём и +1… +6 °C ночью.

В воскресенье, 7 ноября, днём в столице ожидается +5… +7 °C, по области +3… +8 °C, облачно, небольшой дождь, порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве столбик термометра поднялся до отметки +11 °C.