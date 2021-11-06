Тегеран, 6 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. 5 ноября представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что запасы обогащенного на 20% урана превысили 210 килограммов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«В соответствии с законом парламента под названием «Стратегический план действий по противодействию санкциям и защите прав людей», нам было поручено произвести 120 кг обогащенного урана, при этом на сегодняшний день его запасы превышают 210 кг», — рассказал Бехруз Камальванди.

«На данный момент мы произвели 25 кг обогащенного на 60% урана, который не в состоянии произвести ни одна страна, за исключением государств, обладающих ядерным оружием», — отметил он.

В декабре 2020 года парламент Ирана принял закон о «Стратегическом плане действий по противодействию санкциям и защите прав людей», который побудил иранскую администрацию ограничить инспекции МАГАТЭ и ускорить развитие ядерной программы страны за пределами рамок, установленных иранским ядерным соглашением 2015 года.