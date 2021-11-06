Тегеран, 6 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. 5 ноября официальные лица Исламской Республики Иран и Омана подчеркнули необходимость укрепления и расширения двусторонних связей в области торговли и экономики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Председатель Торгово-промышленной палаты Омана Редха Джума Аль-Салех встретился и провел переговоры с послом Ирана в Маскате Али Наджафи. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии торгово-экономических отношений между двумя странами.

Следует отметить, что председатель Торгово-промышленной палаты Омана Редха Джума отбыл в Иран для участия в Международном конгрессе исламских стран по вопросам здравоохранения.

В ходе своего визита председатель Торговой палаты Омана встретится и проведет переговоры с главой Торгово-промышленной палаты, промышленности, шахт и сельского хозяйства Ирана (ICCIMA), а также должностными лицами Организации содействия торговле Ирана (TPOI) для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.