Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Американские вооружённые силы безрассудно создают хаос по всему миру, поэтому Госдепартаменту и Пентагону следует посмотреть в зеркало, прежде чем обвинять Россию в подобной активности. Об этом 5 ноября заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Джон Кирби Hispantv.com

«Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооруженных сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало. Это вооруженные силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос», — написали российские дипломаты на странице посольства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, «необычные» действия российских военных вблизи Украины накануне взволновали официального представителя Пентагона Джона Кирби. Ранее чиновник заявлял, что российская сторона якобы должна демонстрировать большую открытость в связи с действиями в прилегающих к Украине регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: В США захотели транспарентности по ситуации на границе России и Украины