Тегеран, 6 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. 5 ноября иранский представитель выразил готовность направить квалифицированную рабочую силу в Финляндию на основе правовых рамок, чтобы остановить незаконную миграцию в эту страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный директор министерства социального обеспечения Хамед Форузан провел переговоры с послом Финляндии в Тегеране и советником по международным делам министерства иностранных дел Финляндии.

Форузан охарактеризовал долгосрочные отношения между Финляндией и Ираном как хорошую возможность для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Он также выразил надежду, что посол Финляндии в Тегеране сможет сыграть ключевую роль в создании условий для направления иранской специализированной рабочей силы в Финляндию.

По словам иранского чиновника, в Иране насчитывается более 170 агентств по трудоустройству, которые занимаются отправкой рабочих в зарубежные страны. Он также отметил, что, согласно статистике, около 7000 иранцев работают в исследовательских и научных областях в Финляндии.

Кари Кахилуото, посол Финляндии в Тегеране, указал на существующие юридические препятствия на пути направления иранской рабочей силы в Финляндию, отметив, что его страна уделяет приоритетное внимание данному вопросу.

Посол сообщил, что коррумпированные группы осложнили ситуацию в стране. «В связи с этим правительство Финляндии ввело некоторые ограничения на отправку рабочей силы», — отметил финский дипломат.