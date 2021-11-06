Красноярск, , 06:03 — REGNUM В субботу, 6 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Столбы, Красноярск

В 09:40 на Театральной площади было — 4 °C.

Ночью с 6 на 7 ноября ожидается до −4… −2 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 7 ноября, в Красноярске до −1… +1 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −2… +0 °C, небольшой снег.

В понедельник, 8 ноября, в Красноярске ожидается до +3… +5 °C днём и до +0… +2 °C ночью, облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−18 м/с. На юге Туруханского района и на юге Эвенкийского МР ожидается сильный снег. В центральных и южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, на дорогах гололедица.

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