Тегеран, , 08:30 — REGNUM 5 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 127 053, причем 132 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 132 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 127 053», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 8 633 новых случая заражения COVID-19, при этом 1163 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 574 246 пациентов из общего числа 5 973 457 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3732 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и в отделениях интенсивной терапии.