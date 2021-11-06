Тегеран, , 08:32 — REGNUM 5 ноября министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабян объявил, что в течение четырех лет к текущей мощности генерирующей сети страны будет добавлено 30 000 мегаватт электроэнергии, чтобы предотвратить вероятные отключения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мехрабян сделал эти замечания во время осмотра электростанции Шахид Бакери в провинции Семнан.

Он отметил, что около 10 000 мегаватт будут вырабатываться новыми тепловыми электростанциями. Кроме того, остальные 20 000 мегаватт будут вырабатываться за счет инвестиций в электроэнергетику и возобновляемых источников энергии.

Министр подчеркнул, что министерство энергетики подписало меморандум о взаимопонимании с промышленными предприятиями по строительству новых электростанций.

По словам Мехрабяна, развитие электростанций, направленное на увеличение выработки энергии и надлежащее управление потреблением электроэнергии, является одной из двух основных стратегий министерства энергетики для обеспечения страны необходимой электроэнергией.