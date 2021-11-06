Тегеран, 6 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. 5 ноября советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям Абдул Разак Дауд отбыл в Тегеран для участия в 9-м заседании Совместного торгового комитета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пакистанского советника сопровождают высокопоставленные должностные лица министерства торговли страны, которые также примут участие в заседании Совместного торгового комитета в иранской столице.

Во время своего пребывания в Тегеране пакистанский представитель встретится с министром промышленности и торговли Ирана Разой Фатеми Амином.

Ранее Дауд встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и проинформировал его о своем визите в Иран с целью улучшения перспектив развития региональных связей и двусторонней торговли.

Ранее председатель Парламентской группы дружбы Пакистан-Иран в иранском парламенте на встрече с Даудом в Исламабаде заявил, что иранское правительство с нетерпением ожидает следующего заседания Совместного торгового комитета.

Он призвал к созданию совместной бартерной палаты между Ираном и Пакистаном, которая помогла бы значительно расширить двустороннюю торговлю.