Тбилиси, 6 ноября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Стрельбу по своему коллеге открыл сотрудник полиции на западе Грузии. Об этом 5 ноября сообщает телеканал Rustavi2.

Убийства

Инцидент произошёл в отделении полиции села Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело — Верхняя Сванетия). По предварительным данным, между сотрудниками полиции произошла ссора на бытовой почве. В ходе ссоры один из полицейских открыл стрельбу по своему коллеге из табельного оружия.

Второй сотрудник полиции скончался на месте происшествия от полученных ранений. Уточняется, что прокуратура Грузии начала расследование обстоятельств инцидента. Официальных комментариев по факту произошедшего от МВД Грузии не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на сотрудника полиции гражданина в Свердловской области.