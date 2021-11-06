Тюмень, , 05:53 — REGNUM В Тюмени нет бюджетных учреждений дополнительного образования по подготовке киберспортсменов. В областной столице действуют две частные школы, где представлены авторские программы обучения, сообщил газете «Тюменская область сегодня» председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта РФ Роман Чуйко.

Киберспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодня не утверждён стандарт подготовки киберспортсменов. Отсюда и проблема, что государство не имеет рычагов и оснований для создания спортивных школ и каких-либо других образовательных организаций. Федерация компьютерного спорта России уже два года назад направила в Минспорта России план подготовки киберспортсменов, целую программу. Но к сожалению, до сих пор её не согласовали», — пояснил отсутствие бюджетных школ по подготовке киберспортсменов Роман Чуйко.

Председатель тюменского отделения Федерации компьютерного спорта РФ выразил уверенность, что работа в этом ключе должна активизироваться в связи с недавней победой команды Team Spirit на крупнейшем международном турнире The International 10 по Dota 2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла крупнейший мировой турнир по Dota 2 — The International 10 обыграв команду PSG. LGD из Китая. Российские киберспортсмены заработали за турнир более $18,2 млн призовых.

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